南韓加密幣投資 不輸股市

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資人也首度超越1,500萬人，約相當於南韓總人口的30%。

南韓共同民主黨籍國會議員林光鉉（音譯）25日公布南韓央行提供的數據指出，南韓11月加密貨幣帳戶數量比10月激增61萬個，增至1,559萬個。這項資料是彙整南韓五大加密幣交易平台Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Huobi及Gopax的帳戶持有人數據得來，但在多個平台擁有帳戶者可能重複計算。

比特幣價格走勢

這是南韓央行首度釋出加密幣投資人的相關資料。南韓7月通過虛擬資產使用者保護法，要求央行從加密貨幣交易平台營運商蒐集這些資訊。

數據顯示，南韓投資人11月持有的加密貨幣總市值，比前一個月暴增76.9%至102.6兆韓元（699億美元），平均每日交易額月增3.4兆韓元，達到14.9兆韓元，已逼近基準指數Kospi市場的9.92兆韓元、及較次一級Kosdaq市場6.97兆韓元的總和。11月等著投入加密貨幣交易所的閒置資金，也高達8.8兆韓元左右。

南韓加密幣投資人從7月以來便穩定增加，約每月增加10萬人，但川普勝選後，因他可能推動有利加密貨幣政策的立場，帶動比特幣衝上新高，也吸引不少新投資人加入。