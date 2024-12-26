快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓加密幣投資 不輸股市

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯。 （路透）
全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯。 （路透）

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資人也首度超越1,500萬人，約相當於南韓總人口的30%。

南韓共同民主黨籍國會議員林光鉉（音譯）25日公布南韓央行提供的數據指出，南韓11月加密貨幣帳戶數量比10月激增61萬個，增至1,559萬個。這項資料是彙整南韓五大加密幣交易平台Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Huobi及Gopax的帳戶持有人數據得來，但在多個平台擁有帳戶者可能重複計算。

比特幣價格走勢
比特幣價格走勢

這是南韓央行首度釋出加密幣投資人的相關資料。南韓7月通過虛擬資產使用者保護法，要求央行從加密貨幣交易平台營運商蒐集這些資訊。

數據顯示，南韓投資人11月持有的加密貨幣總市值，比前一個月暴增76.9%至102.6兆韓元（699億美元），平均每日交易額月增3.4兆韓元，達到14.9兆韓元，已逼近基準指數Kospi市場的9.92兆韓元、及較次一級Kosdaq市場6.97兆韓元的總和。11月等著投入加密貨幣交易所的閒置資金，也高達8.8兆韓元左右。

南韓加密幣投資人從7月以來便穩定增加，約每月增加10萬人，但川普勝選後，因他可能推動有利加密貨幣政策的立場，帶動比特幣衝上新高，也吸引不少新投資人加入。

南韓 投資人 貨幣

延伸閱讀

砲擊回應北韓氣球？韓前情報司令筆記「誘北韓攻擊」 南韓軍方發聲了

將下台負責？彈劾案庭審明登場 南韓憲法法院將決定尹錫悅命運

南韓陷政治危機 北京能受惠？專家分析：川普2.0下重建關係希望之窗

南韓總理韓悳洙任代理總統 政治危機難阻止…過往從政經驗曝光

相關新聞

假期周交易清淡 道指收復早盤跌幅…連升5日

在假期周市場連續強勁上漲後，道瓊工業指數在清淡的交易中收復早盤的跌幅，收盤勉強小漲。

黃金今年漲27% 明年更貴…多國央行持續買進、川普將上任提供支撐

黃金今年來大放異彩，累計大漲逾27%，表現強壓被稱為「黑金」的原油，而且明年可望重演領先優勢，成為2025年大宗商品市場...

南韓加密幣投資 不輸股市

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資人...

魷魚遊戲經濟學 再演續集

熱門韓劇《魷魚遊戲》第二季預定26日在Netflix首播。男主角李政宰回歸復仇，扣人心弦的故事預計能再次掀起收視狂潮，而...

亞洲IPO比拚 印度超車中國

最新數據顯示，印度股市成長飛快，超越中國大陸而躍為亞洲首屈一指的首次公開發行股票（IPO）地點，反映當地股價漲勢熱絡吸引...

晶片戰爭升級2.0版 美對中成熟製程祭出301條款調查

美中晶片戰爭升級至2.0版，在美國的全面政策圍堵下，中國大陸已無法取得最先進製程生產的晶片，拜登政府12月23日進一步公布一項全新的301條款調查，可能對所謂的傳統或成熟製程晶片徵收更高的關稅。在中美之間不斷升級的貿易戰中，誰會是贏家？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。