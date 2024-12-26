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三星、SK海力士 Q4獲利看淡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

受資訊科技產品需求不振、成熟製程DRAM價格滑落影響，已拖累市場對三星電子、SK海力士第4季的獲利預期。

根據FnGuide的最新調查，南韓券商預估三星電子第4季的營業利益為9.22兆韓元（63億美元），比一個月前的預期下修近5%，原因是在電子產品需求低迷、以及中國大陸企業削價競爭的影響下，導致成熟製程的記憶體晶片供過於求。

DRAMeXChange的數據顯示，個人電腦最常用的DDR4 8GB 1Gx8記憶晶片模組，在7月時的均價為2.1美元，到11月僅剩1.35美元，跌幅達35.7%。

市場觀察家說，DRAM晶片價格滑落，主因是大陸廠商的削價競爭，長鑫存儲、晉華集成電路把DDR4 8GB晶片的價格定在0.75–1美元。

成熟製程DRAM晶片價格低迷，對三星電子的衝擊更大，因為高頻寬記憶體（HBM）晶片目前只占該公司一小部分的獲利。在人工智慧題材的帶動下，HBM的需求躍升。

SK海力士目前是舉世最大的HBM供應商，情況略優於三星電子，但SK海力士同樣受累於傳統記憶晶片市場的疲弱，獲利預期也遭下修。

截至25日，市場預估，SK海力士第4季的獲利為8.05兆韓元，比一個月前的預期下調1.2%。

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