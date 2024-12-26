玩具反斗城攻「大小孩」客群

亞洲出生率急劇下滑，正迫使各行各業擴大客群，同時瞄準更年長的消費者。玩具反斗城亞洲（Toys R Us Asia）今年年終購物檔期不只將眼光放在小孩的玩具，更利用文化潮流，進攻日益龐大的「大小孩」（kidult）市場，以因應亞洲持續下滑的新生兒數量。

玩具反斗城亞洲執行長蔡德粦表示，「出生率下滑是一個短期內無法扭轉的社會現象，因此我們正將未來成長的焦點轉移到Z世代的大小孩。」這家2018年從其美國母公司獨立出來的玩具零售商，共經營十個亞洲市場，其中有八個市場的出生率不到2，低於維持人口穩定所需的2.1。蔡德粦說，雖然目前成人只占其約八分之一營收，但營收「真的快速成長」，尤其是在中國大陸和日本；「由於過去兩年出生率急速下降，成人市場最終有可能會超過小孩」。

玩具反斗城亞洲已嘗試提升其對Z世代的吸引力，包括藉由凱蒂貓（Hello Kitty）玩具等懷舊商品，或是利用當前的文化潮流，像是人氣電玩「原神」和即將上映的好萊塢電影「侏羅紀世界：重生」等。