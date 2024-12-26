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亞洲IPO比拚 印度超車中國

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
印度股市成長飛快，超越中國大陸而躍為亞洲首屈一指的首次公開發行股票地點。 （美聯社）
印度股市成長飛快，超越中國大陸而躍為亞洲首屈一指的首次公開發行股票地點。 （美聯社）

最新數據顯示，印度股市成長飛快，超越中國大陸而躍為亞洲首屈一指的首次公開發行股票（IPO）地點，反映當地股價漲勢熱絡吸引企業紛紛前往掛牌上市。

Dealogic的2024年統計資料顯示，印度將首度躍為僅次美國的全球第二大售股籌資市場。另根據KPMG的數據，印度國家證券交易所（NSE）篤定成為今年市值排名第一的主要上市市場，超越美國那斯達克和香港證交所。 最新排名凸顯亞洲融資市場2024年的一大轉變。中國大陸上市監管法規趨嚴，導致當地IPO活動相對清淡；印度股市連年上漲，則吸引企業趁市況熱絡前往掛牌。Kotak投資銀行常務董事賈亞桑卡說：「這是歷來少見的印度資本市場盛況。印度顯然引起矚目。」

賈亞桑卡指出，印度國內投資流動穩健，這要拜「投資民主化」趨勢之賜，股票投資日益普及到一般家庭，活動熱絡得令人驚喜。

對照下，Dealogic的數據顯示，2023年在中國主要上市和二次上市價值超過480億美元，居全球之冠；但2024年（截至12月初）已銳減約86%，降到僅75億美元。經濟減弱，上市規定又嚴格，使大陸IPO活動急遽降溫。

香港IPO活動則有起色，從2023年的60億美元成長至超過100億美元，引來一些大型交易，例如電子製造商美的集團（Midea）赴港二次上市籌資逾40億美元。分析師認為，香港上市程序較精簡，市場穩定且透明，又可作為取得全球資本的跳板，仍會是陸企海外籌資主要管道。

印度2024年小規模IPO案為數龐大，Swiggy、現代汽車等企業趁市況熱絡釋股籌資。分析師認為，短期內，在流動性支撐下，印度IPO熱度至少可延續至2025上半年。但若美國、歐洲甚至中國大陸IPO市況回溫，可能削弱印度的相對強勢。

印度經濟成長已減緩（第3季趨緩至近兩年來最低的5.4%），企業獲利亦減弱，使外資對熱得冒泡的印度股市轉趨審慎，10月已撤資逾110億美元，金額破紀錄，11月再撤離25億美元。

IPO 印度

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