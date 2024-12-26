美勞動市場 有降溫跡象

美國上周初領失業金人數比前一周滑落，連續申領失業補助的人數卻升抵三年多來高點，反映出失業人士須花費更久時間才能找到工作，增添勞動市場降溫的跡象。

美國勞工部26日公布，止於12月21日當周，首次申領失業救濟金人數比前一周減少1,000人至21.9萬人，略低於市場預期；不過，止於12月14日當周的連續申領失業補助人數，則比前一周增加4.6萬人至191萬人，顯示出儘管企業並未大舉裁員，但也不急於招聘新人。

過去三年來，首次申領失業救濟金人數大多徘徊在20多萬人，顯示多數企業具備足夠的需求來留住現有員工，也避免在勞工持續短缺之際裁員。

不過，自今年以來，連續申領失業補助的人數持續緩慢增加，與其他數據同樣描繪出失業族群已更難找到工作。

MarketWatch分析，這種企業招聘放緩、裁員數也偏少情況，可望延續到2025年初。而企業招聘能否加速，取決於川普政府上台後的政策，是否能嘉惠企業。

企業對於川普多數的經濟政策持樂觀態度，但對關稅抱持懷疑。