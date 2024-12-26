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疑遭網路攻擊 日本三菱UFJ銀行網路銀行無法登入

中央社／ 東京26日專電
日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）的網路銀行今天下午出現無法連線的情況，截至晚間9時（台灣時間8時）左右，人臉或指紋辨識登入系統仍無法使用。圖／美聯社
日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）的網路銀行今天下午出現無法連線的情況，截至晚間9時（台灣時間8時）左右，人臉或指紋辨識登入系統仍無法使用。圖／美聯社

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）的網路銀行今天下午出現無法連線的情況，截至晚間9時（台灣時間8時）左右，人臉或指紋辨識登入系統仍無法使用，銀行方面初步研判可能是遭到網路攻擊

日本放送協會（NHK）報導，三菱UFJ銀行表示，今天下午3時（台灣時間2時）左右開始，陸續發生顧客想利用智慧型手機的應用軟體或從電腦登入網路銀行卻無法登入的情況。

三菱UFJ銀行調查結果得知，是人臉辨識或指紋辨識系統出狀況。截止晚間9時，仍有部分無法登入的情況，尚不知何時能恢復正常。

此外，針對法人（公司）所提供的網路銀行服務「BizSTATION」也一度出現難登入的情形，但是晚間9時左右已恢復正常。

三菱UFJ銀行尚未確認到有存戶存款遭領走或不當匯款的情況，三菱UFJ銀行研判並無顧客資訊外洩或系統遭病毒入侵的情況。

銀行方面表示，「有大量資料從外部不當傳入」，疑似遭到「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack），正在詳加調查出狀況的原因。

三菱 人臉辨識 日本 網路攻擊

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