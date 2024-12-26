土耳其央行近2年來首降息 下調主要利率至47.5%

土耳其中央銀行今天調降主要利率，這是土國近2年來首次降息，目前當地通膨率仍高達雙位數。

法新社報導，土耳其央行貨幣政策委員會決定把政策利率從50%下調至47.5%，並發布聲明宣稱，通膨預期和物價有所改善；土國上次降息是在2023年2月。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）放棄他對於傳統貨幣政策的反對意見後，土國央行去年開始升息，以因應國內物價飆漲問題。

從今年3月以來，土耳其主要利率就一直維持在50%。

土耳其的通膨年增率已連續第6個月放緩，11月數據為47.1%。