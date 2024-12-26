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俄羅斯物價狂飆 今年通膨率達9.5%高於央行預期

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯聯邦統計局今天表示，根據每週公布的最新數據，俄國今年的通膨率達到9.5%，這已高於央行預期。圖／美聯社
俄羅斯聯邦統計局今天表示，根據每週公布的最新數據，俄國今年的通膨率達到9.5%，這已高於央行預期。圖／美聯社

俄羅斯聯邦統計局今天表示，根據每週公布的最新數據，俄國今年的通膨率達到9.5%，這已高於央行預期。截至12月23日為止的一週內，消費者物價指數增幅為0.33%。

路透社報導，俄國中央銀行上週出乎意料決定維持關鍵利率在21%按兵不動。央行表示，近期採取的緊縮措施，已為削減通膨至央行目標4%創造有利條件。

俄國聯邦統計局（Rosstat）指出，整體物價上漲主要是蔬果價格因季節關係出現波動所致，例如過去一週，小黃瓜價格飆漲8.3%，番茄價格也攀升1.9%。

在不易受到季節因素影響的食品中，雞蛋價格上升1.7%、冷凍魚價格也上揚1.4%。俄國央行最初預期，今年的通膨率頂多達到8.5%。

俄國央行貨幣政策部門主管甘甘（Andrei Gangan）24日告訴國際傳真社（Interfax），全年通膨率將介於9.6%至9.8%之間。

俄羅斯家庭本月受訪時預期，明年通膨率將達到13.9%，這個預估值創今年初訪調家庭以來最高。

此外，根據俄羅斯央行公布的通膨預期調查，央行指出受訪者最關心的是日用品和魚肉蛋奶類商品漲價，而且消費者已開始注意到家電與電子用品漲價。

俄羅斯 消費者 通膨 雞蛋

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