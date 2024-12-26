亞股續上演耶誕行情多收漲 節慶氣氛濃交投清淡
亞洲股市今天在節禮日（Boxing Day）之際交投清淡，大盤持續上演耶誕行情。香港和雪梨等區域主要股市則適逢年終假期休市。
日本央行總裁示意若經濟和通膨表現繼續符合預期，日銀將再度升息後，日股基準日經指數今天收漲1.1%，豐田汽車（Toyota）股價上揚也推升大盤表現。
此外，中國計劃2025年大量發行債券也提振區域投資人信心。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，區域內多個股市因節禮日仍休市，但亞股在中國金融債券利多消息鼓舞下，普遍開高。
上海和台北股市都微幅收漲，首爾和新加坡股市則收低。雅加達和威靈頓股市適逢假期休市。
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