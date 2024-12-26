金光閃閃…黃金今年表現強壓國際油價 明年有望維持領先優勢

黃澄澄的黃金今年來大放異彩，累計大漲逾27%，表現強壓被稱為「黑金」的原油，而且明年可望重演領先優勢，成為2025年大宗商品市場的主要題材之一。

彭博資訊報導，紐約黃金期貨今年來截至26日盤中累計走揚21.5%，現貨價更大漲27.4%，相較下，布蘭特原油期貨同期下跌0.8%。

多國央行都已買進黃金作為準備資產，且看來也將繼續，同時美國聯準會（Fed）在持續降息之後，明年也將進一步降息，雖然降幅可能比先前預期還小，而且帶給市場高度不確定性的美國總統當選人川普，將在明年1月宣誓就職，這些因素都有望支撐金價。

布蘭特油價的展望則沒那麼美好，需求弱到石油輸出國組織與盟國（OPEC+）不斷延後增產計劃，且可能繼續延，但其他非OPEC+國家卻持續擴產。從需求面來看，全球最大原油進口國中國大陸的消費量需求仍是一大疑慮，在替代能源來源漸獲採用之際，即便北京當局推動大規模刺激措施，對傳統原油需求的助益可能不大。

川普確實可能緊縮對伊朗的制裁，但相關效應可能被他推動擴大開採原油的政策所抵銷。

華爾街投銀看旺2025年金價前景的程度也甚於油價。高盛、摩根大通（小摩）及美國銀行都看好國際金價明年將能漲上每英兩3,000美元，原因包括川普的關稅與擴張預算赤字等新政策的破壞程度可能甚於預期，以及各國央行買盤持續支撐行情。世界黃金協會（WGC）則預期若當前市況維持，明年金價可能小漲。

華爾街大多預期明年布蘭特油價將維持在每桶70-80美元區間，瑞銀認為明年國際油市將「幾近平衡」，預測明年布蘭特油價約在每桶80美元，高盛也以類似理由預估明年布蘭特原油均價為每桶76美元。

小摩認為明年油市每日將供應過剩120萬桶，因此預期明年布蘭特油價為73美元，摩根士丹利（大摩）預測明年下半年的布蘭特油價為70美元。美銀則較悲觀，預估明年布蘭特原油均價為65美元，但如果美國廣泛加徵關稅、歐洲和中國大陸經濟急遽下滑等「完美風暴」侵襲，可能跌破50美元。