阿里巴巴傳與南韓E-mart快談成電商業務合併 該交易近40億美元

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸的阿里巴巴集團正接近達成協議，將其在南韓的業務與E-Mart的電子商務平台合併，如果順利達成交易，將有助兩家公司對抗包括Naver和酷澎（Coupang）在內的競爭對手。

要求匿名的知情人士表示，阿里巴巴與南韓E-Mart即將合併雙方線上購物的資產，這筆交易將使新實體的估值達約40億美元。兩家公司還在敲定交易細節，最早可能在本周宣布。

目前，談判仍在進行之中，也許需要更長時間才能達成協議。阿里巴巴和E-Mart的代表都沒有立即回覆置評請求。