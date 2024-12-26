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阿里巴巴傳與南韓E-mart快談成電商業務合併 該交易近40億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
阿里巴巴傳與正接近與南韓E-mart談成電商業務合併，新實體的交易規模將近40億美元。彭博資訊
阿里巴巴傳與正接近與南韓E-mart談成電商業務合併，新實體的交易規模將近40億美元。彭博資訊

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸的阿里巴巴集團正接近達成協議，將其在南韓的業務與E-Mart的電子商務平台合併，如果順利達成交易，將有助兩家公司對抗包括Naver和酷澎（Coupang）在內的競爭對手。

要求匿名的知情人士表示，阿里巴巴與南韓E-Mart即將合併雙方線上購物的資產，這筆交易將使新實體的估值達約40億美元。兩家公司還在敲定交易細節，最早可能在本周宣布。

目前，談判仍在進行之中，也許需要更長時間才能達成協議。阿里巴巴和E-Mart的代表都沒有立即回覆置評請求。

南韓 阿里巴巴集團

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