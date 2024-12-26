愛德萬測試：AI手機需求將維持半導體業景氣於不墜
全球最大半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）執行長Douglas Lefever 表示，具備人工智慧（AI）功能的智慧手機需求可望接續資料中心的投資，讓半導體業景氣得免出現「惡性」衰退。
Lefever 接受英國金融時報訪問表示，他正密切留意美國大型科技公司在AI支出放緩的跡象。Meta、Google和Microsoft等公司一直是資料中心的主要投資者。
Lefever指出，「支出放緩可能不會持續太久，隨後可能快速回升，但由於目前市場上超大規模資料中心業者（hyperscaler）高度集中，任何資料中心建設放緩，都將對供應鏈產生重大影響。」
相較之下，他認為，AI智慧手機的需求「有點緩慢」，但可能會迅速起飛。他說，一旦AI手機發展出突破性的功能而引爆換機潮，「將會非常瘋狂」。
愛德萬測試是台積電（2330）為輝達代工先進圖形處理器（GPU）測試設備的主要供應商，也因半導體需求大增而受益。
愛德萬測試掌控逾半的半導體測試市場，隨著晶片技術更加精進且價格更高，測試需求也隨之飆升。測試所耗時間也拉長，輝達最新的Blackwell產品測試時間是上一代的三到四倍。
對愛德萬測試設備需求增加的趨勢，短期內不太可能減弱。據分析師指出，這些設備售價高達100萬美元，零件數量甚至超過一架商用飛機。愛德萬測試專注於高階效能測試，在部分類別市占率超過60%。
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