日本內閣府：下年度經濟產能可望出現7年首見滿載

日本政府周四表示，由於勞動市場緊俏，下個財政年度經濟產能將回復滿載，這將是七年來首見現象。

根據內閣府發布的估算，日本產出缺口（即經濟實際產出與潛在產出之間的差距），預料在4月開始的財政年度將達到+0.4%。

當實際產出超過經濟全面產能，產出缺口會轉為正值，這視為需求強勁的現象。

內閣府指出，由於日本的勞動力保持在約6,900萬人左右的高峰準，勞力短缺可能會限制供給。

日本的產出缺口在2019年度轉為負值，並在2020年度新冠肺炎疫情期間跌至-4.5%的低點。

這項數據是日本央行密切關注的指標之一，藉此判斷經濟是否成長強勁到足以推動需求帶動的通膨上揚。

內閣府預測，明年度包含生鮮食品價格的整體消費者物價指數（CPI）將從今年的2.5%放緩至2%。