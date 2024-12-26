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精品葡萄酒市場沒賺頭 頂級勃根地和年份香檳的價格連兩年下跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
由於中國大陸買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌。美聯社
由於中國大陸買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌。美聯社

由於中國大陸買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌，投資人沒賺頭。

根據葡萄酒交易平台Liv-ex的勃根地150指數，截至11月底止，勃根地葡萄酒今年價格下跌14.4%，年份香檳跌9.8%，波爾多綜合指數挫低11.3%。

精品葡萄酒市場去年才因利率走升以及亞洲需求下降而遇挫，這是連續第二年陷入艱難處境，與疫情期間的市場榮景形成鮮明對比，當時儘管餐廳歇業，但擁有高額儲蓄和空閒時間的散戶投資人仍蜂擁而至，使得酒品價格大漲，有時甚至超過股市帶來的回報。

但價格漲得太高太快，以及因國內經濟萎靡不振而節制消費的中國大陸買家縮手，導致市場走跌。截至11月，Liv-ex的優質葡萄酒100指數整體下跌9.2%，表現遜於全球股市同期上漲20%。

今年受重創的知名葡萄酒包括大酒莊拉菲的Carruades de Lafite，它的2021年份葡萄酒今年大跌29%，一箱12瓶要價1,640英鎊（約台幣68,765元），2012年份葡萄酒暴跌42%至1,740英鎊（約台幣72,958元）。

未來情況還可能更糟。業內人士說，葡萄酒價格會因為亞洲收藏家持續拋售而進一步下跌；廠商還擔心美國即將上任的總統川普將對一些歐洲進口的葡萄酒徵收關稅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

指數 葡萄酒

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