拉下特斯拉… 比全球最大ETF還旺！ NVIDIA今年是散戶最愛

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳因AI爆紅，已在全球掀起一陣旋風。路透
輝達執行長黃仁勳因AI爆紅，已在全球掀起一陣旋風。路透

今年散戶投資人買超輝達（NVIDIA）近300億美元，成為2024年散戶交易中淨買入最多的股票。

截至12月17日，散戶買超輝達的金額，不僅幾乎是全球最大指數股票型基金（ETF） SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）（153億美元）兩倍，也超越去年散戶最愛的特斯拉（Tesla）（147億美元）。輝達2024年散戶買超金額較三年前成長逾885%。

這是輝達今年又一個輝煌成就。這家AI晶片巨人上個月才納入道瓊工業指數，且毫無疑問將成為2024年30檔成份股中表現最佳的個股。

據Vanda Reserch統計，輝達目前在一般散戶投資組合的比重超過10%，相較今年初5.5%有顯著成長。如今，輝達已成為散戶投資人第二大持股，僅次於特斯拉。

輝達在散戶的持股比率甚高，但本益比並未像特斯拉（Tesla）和帕蘭堤（Palantir）大幅拉高。不過，晨星（Morningstar）股票策略師Brian Colello指出，輝達市值這麼大的公司，股價波動性卻「相當誇張」，也凸顯散戶對股價波動可能產生的影響。

Colello說：「這麼一家大型公司，股價一天內竟有如此大的波動，令人瞠目結舌。」

投資人對輝達的熱愛已延伸到現實世界。今年8月底，有不少人在紐約市聚集，參加一場備受關注的輝達財報發布會派對。輝達6月才實施1股拆成10股，分割股票讓散戶投資人更有能力參與。

倒是另一檔飆股Palantir在散戶投資人心目中有急起直追之勢，據Vanda統計，這檔軟體股在今年成為買超排名第九的證券，超越了亞馬遜、Alphabet和微軟。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）周日還發布的一段影片，特向散戶投資人表達感謝。影片以雪景為背景，卡普戴著反光護目鏡，手持滑雪杖說：「非常感謝各位散戶投資人，花時間並抓住機會，並有勇氣超越那些傳統、陳舊且過時的老調。」

投資人 指數 特斯拉

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