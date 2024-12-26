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美科技股今年表現前五強出列 若非AI就跟加密幣有關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。 彭博資訊
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。 彭博資訊

那斯達克綜合指數今年大漲33%，其中的佼佼者不外跟人工智慧（AI）有直接關聯，力挺加密幣的川普當選美國總統後，也帶動加密幣相關的股票大漲。

如今今年僅剩四個交易日，CNBC羅列以下2024年美國市值達50億美元以上的上市公司中，表現最好的五檔科技股：

AppLovin 今年漲幅757.8%

這家公司原本以投資手遊工作室聞名，這些工作室作品有伍廸拼圖（Woody Block Puzzle）、Clockmaker和Bingo Story等遊戲。AppLovin於2021年上市正值新冠肺炎疫情期間的線上遊戲熱潮，但如今核心業務已轉向線上廣告，也因AI進人進展帶來的可觀獲利。

今年以來，AppLovin的市值已由130億美元飆升至超過1,100億美元，超越星巴克、英特爾和Airbnb等知名企業。

微策略（MicroStrategy） 今年漲幅467.1%

MicroStrategy去年股價已飆漲346%，今年漲幅更強，主要受益於持續買進比特幣，讓公司創辦人塞勒（Michael Saylor）成為加密幣圈的傳奇人物。

MicroStrategy原本只是一家表現平平的商業智慧軟體供應商，但早在2020年，便宣布計劃開始購買比特幣，如今已持有超過44.4萬枚比特幣，並趁股價上漲，透過增資和舉債籌資來買更多比特幣。

目前，MicroStrategy已成為全球第四大比特幣持有者，僅次於比特幣創辦人中本聰、貝萊德（BlackRock）的iShares比特幣信託基金以及加密貨幣交易所幣安（Binance）。持有比特幣價值接近440億美元。MicroStrategy的市值如今膨脤至800億美元。

帕蘭堤（Palantir） 今年漲幅379.8%

Palantir 最亮眼的漲勢出現在上個月，當時這家軟體公司在美國總統大選前一天調高了業績展望。

這家公司主要向國防機構銷售數據分析工具，執行長卡普（Alex Karp）隨財報發布的新聞稿中說：「我們這一季表現無疑是勢如破竹，由於AI持續強勁需求，成長之勢根本停不下來。」Palantir聯合創辦人及董事提爾（Peter Thiel）是川普2016年競選活動中的重要支持者。

Robinhood 今年漲幅210.7%

Robinhood在10月31日因為財報令人失望而重摔17%。幾天後，投資人無視這些數據，川普當選後股市隨著加密幣走高，Robinhood股價也反彈20%。Robinhood業務中最大的成長動能正是加幣，散戶可以在Robinhood的App中輕鬆購買比特幣在內各種加密幣，又能交易股票。

第3季，來自加密幣交易的營收較去年同期激增165%，達到6,100萬美元，占營收淨額的10%。

輝達（NVIDIA） 今年漲幅183.2%

繼去年因生成式AI熱潮帶動股價飆升239%後，輝達今年又上漲近二倍，市值增加到驚人的2.2兆美元。

輝達仍然是AI熱潮的最大受益者，因為各大雲端服務供應商和網路公司窮盡一切手段搶購輝達的圖形處理器（GPU）。在過去六季中，輝達營收年增率至少達到94%，其中三次超過200%。

對輝達這等規模的公司來說，成長無可避免會放緩。分析師預測，輝達到明年下半年年增率可能降至大約40%多的水準。

川普 比特幣 美國

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