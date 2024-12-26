美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）爆出眼藥水含有異物遭消費者投訴，經調查確定異物是真菌，使用遭汙染產品恐導致視力喪失，甚或失明，愛爾康目前已經宣布自主回收產品。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日發布公告，總部位在德州的愛爾康近期收到消費者投訴，聲稱一款眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF產品「一次性使用密封瓶中出現異物」，愛爾康調查後確定異物是一種真菌（fungal）。

FDA解釋，消費若使用遭到汙染的產品，恐怕會導致部分視力喪失、失明，極少數情況下可能使免疫功能低下的患者出現生命危險。

FDA說，愛爾康目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告，不過為避免意外，愛爾康已宣布自主回收產品。

根據FDA公布被回收的產品資訊，有問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主，外盒印有Systane Lubricant Eye Drops及Ultra PF等字樣，每盒包含25支單瓶裝的眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月。

這款眼藥水用於治療乾眼症患者的灼熱感與刺激不適。