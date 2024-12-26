美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收
美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）爆出眼藥水含有異物遭消費者投訴，經調查確定異物是真菌，使用遭汙染產品恐導致視力喪失，甚或失明，愛爾康目前已經宣布自主回收產品。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日發布公告，總部位在德州的愛爾康近期收到消費者投訴，聲稱一款眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF產品「一次性使用密封瓶中出現異物」，愛爾康調查後確定異物是一種真菌（fungal）。
FDA解釋，消費若使用遭到汙染的產品，恐怕會導致部分視力喪失、失明，極少數情況下可能使免疫功能低下的患者出現生命危險。
FDA說，愛爾康目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告，不過為避免意外，愛爾康已宣布自主回收產品。
根據FDA公布被回收的產品資訊，有問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主，外盒印有Systane Lubricant Eye Drops及Ultra PF等字樣，每盒包含25支單瓶裝的眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月。
這款眼藥水用於治療乾眼症患者的灼熱感與刺激不適。
FDA強調，任何購買這款產品的人都應立即停止使用，可尋求退款或更換；若使用後出現異狀，應該立刻就醫檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言