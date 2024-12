NFL賽事首度由單一平台全球直播 Netflix首登場無失誤

Netflix 首度轉播國家美式足球聯盟(National Football League)比賽,過程相當順利,立即竄升為Netflix迄今直播排名第二的熱門節目。

瑪麗亞凱莉在周三的連續兩場的賽事,以預錄表演的「All I Want for Christmas is You」作為開場。隨後,兩屆超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長隊以29比10大勝鋼人隊,確保了美聯(AFC)頭號種子的位子。

比賽期間並未出現直播的狀況,倒是Netflix在賽前節目開始時發生了若干小失誤。轉播一開時約有10秒的靜音,主持人的麥克風似乎沒打開。

對Netflix而言,最大的考驗應該會是第二場巴爾的摩烏鴉隊對戰休士頓德州人隊的中場休息時段,碧昂絲會在NRG體育場現場表演。

Netflix今年5月和NFL簽下為期三年的合約,將轉播耶誕節賽事,可謂Netflix自1998年成立以來,影片串流服務的一個重大里程碑。

Netflix擁有來自190個國家2億8,230萬訂閱用戶,這表示供全球觀眾都可以收看現場比賽,這也是NFL賽事首度由單一平台在全球轉播。Netflix提供了五種語言的轉播選擇,包括英語、法語、西班牙語、葡萄牙語和德語。

Netflix上月14日直播泰森和傑克.保羅拳賽吸引6,500萬次同時觀看,其中美國觀眾占了3,800萬次。不過,據網站Down Detector統計,接近8.5萬名觀眾反映在賽事開始前及比賽期間出現直播中斷或服務故障的問題。