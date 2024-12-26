俄羅斯開始使用比特幣進行國際支付 抵抗西方制裁

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）今天表示，俄國企業已開始在國際支付中使用比特幣和其它數位貨幣。俄國當局已修法允許使用這類貨幣，以抵抗西方制裁。

路透社報導，俄羅斯當局今年允許在對外貿易中使用加密貨幣，並已採取措施使加密貨幣挖礦合法化，包括比特幣（Bitcoin），俄國是全球比特幣挖礦的領頭羊之一。

希魯阿諾夫今天告訴俄羅斯電視頻道Russia24：「作為實驗機制的一部分，有可能使用在俄羅斯挖出的比特幣（於外貿交易中）。」

他指出：「此類交易已經發生。我們認為它們應該進一步擴大和發展。我有信心這將在明年發生。」