量子ETF 迎來高光時刻

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Defiance量子ETF資金流情況
Defiance量子ETF資金流情況

自Google母公司Alphabet宣布在量子運算獲致重大突破以來，追蹤量子運算概念股走勢的Defiance Quantum ETF（QTUM）人氣就扶搖直上，吸金量暴增，凸顯量子運算有潛力繼人工智慧（AI）之後躍為熱門投資題材。

彭博資訊報導，這檔ETF自2018年推出以來，多半時間像其他冷門高科技ETF一樣，報酬率平凡無奇，投資人興趣缺缺，隨同眾多過氣的科技股ETF被打入冷宮。

最近情況突然改觀。本月Alphabet傳出好消息：採用Willow晶片後在量子運算領域獲得重大技術突破，只需五分鐘就能解答超級電腦需耗時「10的25次方年」才解得出的難題。Alphabet股價應聲大漲，帶動量子運算相關個股行情水漲船高。

QTUM是大贏家。這支ETF推出六年來共漲了17%；截至去年底，該ETF推出以來共計吸引1.64億美元資金淨流入，但本月來就約有2.5億美元流入這支ETF。

彭博經濟學家指出，如同去年的AI，量子運算迎來風光時刻。由於許多量子運算概念股尚未廣獲ETF納入，所以此刻要投資純量子ETF，QTUM是唯一選擇。

QTUM追蹤由量子運算公司組成的指數，成分股包括D-Wave、Rigetti、IonQ等，以及Alphabet和輝達。加拿大的D-Wave量子公司2011年率先銷售量子電腦，今年來股價飆漲逾800%，Rigetti更狂飆1,000%。

量子運算之所以被看好，主要在於可望為人類來帶來全面創新的新時代契機。 業界人士分析，量子運算利用量子位元（qubits），其複雜程度遠遠超過當前計算所使用的二進位位元，並藉此完成現有技術無法實現的複雜運算，為人類生活帶來鋪天蓋地的大改變，無論是藥物研發、天氣預報，甚至破解現有的資料加密協議。各種可能的「破壞式創新」，都將徹底顛覆你我目前的環境與認知。

Alphabet ETF 概念股

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