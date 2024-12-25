本田、日產結親…業界大佬唱衰

日產汽車（Nissan）前執行長高恩（Carlos Ghosn）表示，如果日產與本田合併，日產將成為撙節成本「大屠殺」的受害者。

高恩接受財經媒體CNBC的節目訪問時表示：「我認為，毫無疑問，本田將在駕駛座上（占主導地位）。在領導日產汽車19年並把日產帶入產業前線之後，看到他們即將變成大屠殺的受害者是非常難過的，日產和本田是完全重複的。」

高恩曾經在日產-雷諾-三菱聯盟的領導三家汽車廠，先前因涉及財務不當行為遭到金融犯罪指控，2018年11月在日本被捕並面臨審判，隔年靠著躲在箱子裡成功從日本逃亡出境後，就一直住在黎巴嫩。他否認有不當行為。

高恩表示：「實際上不存在互補，這代表如果他們想要產生綜效，必須透過削減成本、避免重複的計畫與技術，而我們知道這將要付出代價，那就是小的合作夥伴，也就是日產。」

本田和日產23日宣布簽署展開合併談判的基本協議，計劃在2025年6月前完成談判。之後兩公司將成立一家新控股公司。