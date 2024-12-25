日銀老調重談 日圓走貶

日本銀行（央行）總裁植田和男25日發表談話時，未明確釋出明年1月就會升息的訊號，只重申必須持續評估風險，日圓兌美元25日盤中貶值0.1%至157日圓兌1美元。

植田25日在日本經濟團體聯合會（經團連）發表演說，談到2025年前景時表示，「我們預測（經濟的）良性循環將進一步增強，日本經濟也將繼續朝通膨率持續持穩於2%邁進，伴隨著薪資成長」，「廣泛產品和服務的物價最近都已開始溫和上漲，反映薪資增加，在這個背景下，我們判斷持續且穩定達到2%通膨目標，已然在望」。

但他也警告，必須嚴加檢視海外經濟體、特別是美國新政府的「高度不確定性」影響，「調整貨幣寬鬆程度的時機和步調，將取決於未來經濟活動、物價走勢以及金融情勢的發展」。

他說，明年的春鬥薪資談判也是關鍵，「日本經濟短期的一大關鍵議題，是年度春季勞資談判協商的發展」，薪資成長水準必須與2%通膨率相符，大企業賺進的高昂獲利也需分配給更小的企業和一般家庭。

不過，日銀同日公布，11月服務業生產者物價指數（評估企業對彼此服務收費的物價指標）年升3%至109.1，為1995年3月來最高水準，年升幅也比10月的2.9%擴大，支撐進一步升息的論據。