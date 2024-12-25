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企業垃圾貸款違約率 飆升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

全球企業在垃圾貸款（junk loan，又稱槓桿貸款）的違約率達到四年來最高，原因是難以為新冠疫情後的一波便宜貸款進行再融資。

根據穆迪的報告，全球槓桿貸款市場的違約率在截至10月的12個月裡，攀升至7.2%，達到2020年底來最高，原因是高利率衝擊高負債的企業。在這塊市場中，美國占很大的一部分。

難以償還貸款的企業數增加，有別於高收益債市場違約率溫和得多的情況，這凸顯出許多高風險的美國企業早已轉向垃圾貸款這塊快速成長的貸款市場領域。

槓桿貸款是已經出售給其他投資人的高收益銀行貸款。這種貸款採取浮動利率，很多借入這類貸款的企業是在疫情時期以超低利率舉債，現在則面臨高利率衝擊。即便聯準會已經降息，但許多企業仍陷入痛苦。

瑞銀資產管理公司信貸投資組合經理梅赫林表示：「在低利率環境下有大量的放款，而高利率的壓力需要時間才能顯現。這種違約趨勢可能會延續至2025年。」

根據穆迪的數據，在美國，垃圾貸款違約率已經竄升至十年高點，分析師預期，較高的利率水準可能持續推升違約率。

這類違約的許多案例涉及了所謂的不良貸款交換，其中貸款期限會調整，債務到期日會展延，以便讓貸款者避免破產，但投資人獲得的報酬減少。

槓桿 疫情 美國

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