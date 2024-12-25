大陸需求下滑、人造寶石衝擊 全球鑽石龍頭驚見鉅額庫存

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高。 （路透）
戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高。 （路透）

隨著中國大陸市場需求下滑、人造鑽石加劇競爭，鑽石產業受到衝擊。全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）目前積累的鑽石庫存價值約20億美元，達到2008年金融危機以來最高，顯示出該集團面臨了重振需求的挑戰。

英國金融時報（FT）報導，戴比爾斯指出，此一鑽石庫存規模今年來多數時間一直維持在20億美元左右。執行長庫克（Al Cook）表示 ：「對於原鑽銷售來說，今年是不好的一年」。

新冠疫情爆發後，鑽石需求長期下滑，迫使戴比爾斯採取措施限制鑽石的供應，包括讓礦場產量比去年減產約20%，並在本月的最近期拍賣中降價。

各種鑽石的市場規模
各種鑽石的市場規模

拍賣活動是把沒有切割的原鑽賣給50個經過認證的買家（俗稱鑽石看貨人），他們是鑽石產業中最具權力的經銷商。

擁有2萬名員工的戴比爾斯成立於19世紀末，在規模800億美元的鑽石珠寶產業中一直具有主導地位。該集團營收在今年上半年下滑至22億美元，低於去年同期的28億美元。其最大競爭同業是俄羅斯的Alrosa，但該公司在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，受到G7國家對俄羅斯鑽石實施制裁的衝擊。

戴比爾斯為了提振銷售，10月啟動了訴求「天然鑽石」的行銷，類似20世紀下半葉的廣告手法；庫克表示將增加廣告與零售的投資，包括把全球門市數從目前的40家擴大至100家。

今年拖累鑽石業的一大因素，是中國大陸需求疲軟，儘管中國通常是進口鑽石的市場，但當地珠寶業者已開始出口研磨拋光後的鑽石來降低自身庫存。

價格只要天然鑽石的十分之一的實驗室人造鑽石，也加劇了市場競爭，尤其在美國，當地市場占鑽石產業銷售的約半數。

庫克堅持認為全球鑽石市場明年會逐步復甦，「我們見到10月和11月有零售回升的初步跡象」。他說，信用卡數據顯示，本月在珠寶和手表方面的消費增加。

獨立產業分析師辛尼斯基（Paul Zimnisky）表示：「戴比爾斯的原鑽銷售今年邁向下滑約20%，2023年則下滑30%。」他認為明年的交易量相對回升，預期全球鑽石珠寶銷售將成長約6%至840億美元。

俄羅斯 珠寶 鑽石

延伸閱讀

Qeelin全球品牌代言人林允兒 演繹Wulu Garden高级珠寶系列 替寒冬注入典雅美

經濟日報社論／科技大老向川普拜碼頭的訊號

台新壽被動終止鑽石一號、鑽石高新投資案 金額2.9億元

張忠謀揭合作蘋果歷程 郭台銘牽線台積電靠研發奪單

相關新聞

美股耶誕行情 將旺到2025

美股「耶誕行情」期於24日正式揭開序幕，三大指數以強漲之勢啟動，有望延續牛氣到明年初。

大陸需求下滑、人造寶石衝擊 全球鑽石龍頭驚見鉅額庫存

隨著中國大陸市場需求下滑、人造鑽石加劇競爭，鑽石產業受到衝擊。全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）目前積累的鑽...

以色列深陷戰火…上半年外國投資卻逆勢增加 較去年同期上升

以色列身陷多重戰線，在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，但該國在今年上半的外國投資金額，仍較去年同期有所上升。

美中晶片戰再升溫 南韓半導體商減少對大陸依賴

韓媒「中央日報」（JoongAng Ilbo）報導，華府指控北京以低於市場價格傾銷成熟製程晶片，並於23日發動調查，逐步...

南韓擬設晶片國家隊 汲取台灣經驗打造多樣化產業生態系

儘管目前三星半導體製造廠是南韓主要晶片製造業者，但據報導南韓政府正在考慮建造一間由政府出資的晶圓代工廠，暫名為「韓國半導...

長鑫成功量產DDR5 但良率不到20％？外媒分析原因

中國大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）巨頭長鑫存儲技術（CXMT）據傳已成功量產DDR5記憶體晶片，但因在晶片製造設備進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。