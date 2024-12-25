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以色列深陷戰火…上半年外國投資卻逆勢增加 較去年同期上升

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
以色列在今年上半的外國投資金額，較去年同期有所上升。路透
以色列在今年上半的外國投資金額，較去年同期有所上升。路透

以色列身陷多重戰線，在加薩走廊、黎巴嫩伊朗均爆戰火，但該國在今年上半的外國投資金額，仍較去年同期有所上升。

彭博資訊報導，根據以色列財政部24日公布的年度外國投資報告，1至6月的海外貿易交易額總計118億美元。相比之下，不計英特爾的150億美元一次性投資，2023上半年的海外貿易交易額只有73億美元。

以色列財政部首席經濟學家阿布朗松（Shmuel Abramzon）說，「今年數據顯示，外國對以色列的投資交易，呈現上行趨勢，期望安全與政治環境改善，能支持這個趨勢持續。」

不計英特爾的投資，以色列2023年整年度的海外貿易交易額為179億美元，寫該國2019年來最低，主因總理內唐亞胡試圖削弱最高法院權力所引起的動盪，以及該年10月7日哈瑪斯攻擊事件引發的以哈戰事。

以色列 伊朗 黎巴嫩

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