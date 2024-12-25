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美中晶片戰再升溫 南韓半導體商減少對大陸依賴

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
逐步升級的美中晶片戰，促使南韓晶片製造公司降低對中國大陸的依賴。路透
逐步升級的美中晶片戰，促使南韓晶片製造公司降低對中國大陸的依賴。路透

韓媒「中央日報」（JoongAng Ilbo）報導，華府指控北京以低於市場價格傾銷成熟製程晶片，並於23日發動調查，逐步升級的美中晶片戰，正促使南韓晶片製造公司降低對中國大陸的依賴。

美國調查聚焦於陸製基礎半導體、或是一般用途的成熟製程晶片，用於國防、汽車、航太、電信、發電、醫療設備與電網，但不包含記憶體晶片。

中國大陸的記憶體晶片製造商透過低價競爭，已崛起成為三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）等南韓晶片製造公司的競爭對手。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任艾倫（Gregory Allen）表示，南韓雖然與美國、日本和台灣同屬所謂的「晶片四方聯盟」（Chip 4），南韓未能讓美國注意到低價陸製記憶體的市場威脅。

南韓晶片商的生產和銷售高度仰賴中國大陸，專家呼籲須展開策略改革。成均館大學化工系教授權錫準（Kwon Seok-jun）說：「若（美國）對在中國大陸晶片課徵高關稅，將不利在那設廠的南韓企業」，並強調須確保南韓本土供應鏈。

他說，「南韓的晶片製造仍大量依賴外國原料、零件與設備。為了減少依賴，我們不只需要吸引本國企業，還要吸引外國供應商，在京畿道龍仁市的半導體聚落建造生產基地」。

三星電子 北京 半導體 南韓 晶片 美國

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