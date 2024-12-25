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南韓擬設晶片國家隊 汲取台灣經驗打造多樣化產業生態系

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
儘管南韓已擁有三星這家半導體製造大廠，但據報導南韓政府正在考慮建造一間由政府出資的晶圓代工廠，希望藉此鞏固南韓晶片業在全球的地位。美聯社
儘管南韓已擁有三星這家半導體製造大廠，但據報導南韓政府正在考慮建造一間由政府出資的晶圓代工廠，希望藉此鞏固南韓晶片業在全球的地位。美聯社

儘管目前三星半導體製造廠是南韓主要晶片製造業者，但據報導南韓政府正在考慮建造一間由政府出資的晶圓代工廠，暫名為「韓國半導體製造公司（KSMC）」，希望改善南韓半導體產業結構性弱點，完善產業生態系，以鞏固南韓晶片業的全球競爭力。

韓媒The Korea Biz Wire報導，韓國國家工程院（NAEK）主辦的一場研討會中，產業界專家及學者呼籲政府投資設立韓國半導體製造公司。這項投資需要20兆韓元（139億美元），預期可創造300兆韓元（2087億美元）的經濟效益。

這項提案將劍指南韓半導體產業的結構性問題，如欠缺成熟技術下，對三星10奈米以下先進晶片製程技術節點過度依賴，以及欠缺多樣性，不利於規模較小的公司。相較之下，台灣的聯電與力積電，則可專注在成熟及專業節點，與主打先進製程的台積電形成分工。

報導指出，儘管南韓為世界最大記憶體製造國，但在邏輯製程技術與晶片設計方面都遠落後於台灣。專家認為，南韓半導體產業面臨以下挑戰：與國際競爭者之間逐步拉大的技術鴻溝、投資吸引力不足、無廠半導體設計公司成長緩慢等。NAEK也呼籲政府加強研究開發投入，並提供財務激勵措施，比如補貼或稅務優惠。

NAEK期待政府汲取台灣成功經驗，聚焦建立多樣化產業生態系，如目前竹科已有250間無廠半導體設計公司匯聚。也提議挹注規模較小的公司，這將會為大企業節省採購成本，使其同步受益。

三星 半導體 南韓 晶片

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