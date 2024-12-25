土耳其基本薪資調漲30％符合預期 學者分析：降息機率變高

土耳其將2025年基本薪資調漲30%，符合市場預期。投資人希望該國能採取具體行動，減少民粹政策，並抑制全球最高的通膨率之一，這個消息讓他們鬆了口氣。

土國勞工部長伊西汗（Vedat Isikhan）24日表示，2025年的每月最低工資將從17,002里拉，調高到22,104里拉（627美元）。該國逾三分之一勞工領基本工資。

投資人警告，基本薪資增幅超過三成，可能會打亂央行的通膨預測，並讓2023年2月以來的首次降息時間點，更加難測。最低薪資被視為是決定該國經濟政策的關鍵因素之一。

伊斯坦堡科曲大學（Koc University）教授德米勞普（Selva Demiralp）說：「工資是隨著2025年的預期通膨調整，這會讓央行更加輕鬆」、「降息機率變高了」。

決策者預測，物價漲幅將從現在的47.1%，到明年底下降至21%。央行的貨幣政策委員會將於26日宣布利率決策，該國基準利率為50%，大多數經濟學家預期將調降。