今年標普500最大飆股不是輝達和特斯拉 是超夯AI公司Palantir

標普500指數今年的最大飆股，不是大家耳熟能詳的輝達或特斯拉，而是名頭較不響亮的Palantir Technologies。這家人工智慧（AI）公司今年迄今噴高近380%。

富比世（Forbes）報導，Palantir是今年表現最佳的標普500成分股，截至24日為止狂飆379.79%。這家公司9月才獲納標普500指數，多數漲勢都出現在過去三個月。

Palantir除了受惠於華爾街的AI狂熱之外，外界預料川普上台後，國防預算將增，也帶旺股價，美國大選日後勁揚58%。

股價水漲船高下，Palantir市值從370億美元，躍升至約1,800億美元。該公司2020年首次公開發行股票（IPO）時，估值為200億美元，如今增加八倍之多。

若不限標普500成分股，美國估值500億美元的上市公司中，Palantir是今年漲幅第三大的業者，僅次於行銷軟體商Applovin（上漲757%）、比特幣大戶微策略（MicroStrategy、上漲467%）

Palantir以AI分析為大量數據提供解決方案。美國銀行（BofA）分析師莫拉解釋，商業和政府對AI平台的需求快速成長，該公司是受惠者。Palantir客戶包括美國國防部、通用磨坊（General Mills）、聯合航空等。