快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

聽新聞
0:00 / 0:00

今年標普500最大飆股不是輝達和特斯拉 是超夯AI公司Palantir

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Palantir是標普500指數今年的最大飆股。路透
Palantir是標普500指數今年的最大飆股。路透

標普500指數今年的最大飆股，不是大家耳熟能詳的輝達特斯拉，而是名頭較不響亮的Palantir Technologies。這家人工智慧（AI）公司今年迄今噴高近380%。

富比世（Forbes）報導，Palantir是今年表現最佳的標普500成分股，截至24日為止狂飆379.79%。這家公司9月才獲納標普500指數，多數漲勢都出現在過去三個月。

Palantir除了受惠於華爾街的AI狂熱之外，外界預料川普上台後，國防預算將增，也帶旺股價，美國大選日後勁揚58%。

股價水漲船高下，Palantir市值從370億美元，躍升至約1,800億美元。該公司2020年首次公開發行股票（IPO）時，估值為200億美元，如今增加八倍之多。

若不限標普500成分股，美國估值500億美元的上市公司中，Palantir是今年漲幅第三大的業者，僅次於行銷軟體商Applovin（上漲757%）、比特幣大戶微策略（MicroStrategy、上漲467%）

Palantir以AI分析為大量數據提供解決方案。美國銀行（BofA）分析師莫拉解釋，商業和政府對AI平台的需求快速成長，該公司是受惠者。Palantir客戶包括美國國防部、通用磨坊（General Mills）、聯合航空等。

AI 川普 標普 特斯拉 美國大選 輝達

延伸閱讀

蘋果不爽Nvidia已近20年？外媒爆料早在賈伯斯時代結下樑子

人形機器人題材就是強！宸曜飆漲停創天價 5天大漲45％

經長：新財劃法 衝擊外商投資…恐影響輝達、超微等在台設研發中心

機器人話題火熱 概念股沾光

相關新聞

今年標普500最大飆股不是輝達和特斯拉 是超夯AI公司Palantir

標普500指數今年的最大飆股，不是大家耳熟能詳的輝達或特斯拉，而是名頭較不響亮的Palantir Technologie...

土耳其基本薪資調漲30％符合預期 學者分析：降息機率變高

土耳其將2025年基本薪資調漲30%，符合市場預期。投資人希望該國能採取具體行動，減少民粹政策，並抑制全球最高的通膨率之...

中歐磋商電動車尚未破局 大陸延長歐盟白蘭地反傾銷調查期限

中歐磋商電動汽車反補貼案尚未破局，中國大陸商務部今天公告，決定延長對歐盟白蘭地酒的反傾銷調查至2025年4月5日，理由是「本...

戴比爾斯鑽石銷售疲弱 庫存達2008年金融危機來最高

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高，顯示出該集團面臨了重振需求的...

運輸設備類股領漲！豐田將ROE目標提高1倍 東證指數今收高

日股東證指數今天收高，由運輸設備類股領漲。豐田汽車（Toyota）為東證指數提供支撐，因為該公司宣布將股東權益報酬率（R...

對拚比亞迪？迫切合併求出路 本田、日產11月在陸銷量重摔

從11月公布的銷量數字看來，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）尋求合併，或許這兩家陷入困境的日本品牌在規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。