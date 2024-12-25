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戴比爾斯鑽石銷售疲弱 庫存達2008年金融危機來最高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高。圖為比利時Antwerp鑽石拋光廠一顆30克拉的原鑽。路透
戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高。圖為比利時Antwerp鑽石拋光廠一顆30克拉的原鑽。路透

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）積累的鑽石庫存達到2008年金融危機以來最高，顯示出該集團面臨了重振需求的挑戰。

隨著中國大陸市場需求下滑、人造鑽石加劇競爭，加上疫情時期導致結婚數下滑帶來影響，戴比爾斯目前的庫存鑽石價值約20億美元。

戴比爾斯指出，此一鑽石庫存規模今年來多數時間一直維持在20億美元左右。執行長庫克（Al Cook）表示 ：「對於原鑽銷售來說，今年是不好的一年」。

新冠疫情爆發後，鑽石需求長期下滑，迫使戴比爾斯採取措施限制鑽石的供應，包括讓礦場產量比去年減產約20%，並在本月的最近期拍賣中降價。

拍賣活動是把沒有切割的原鑽賣給50個經過認證的買家（俗稱鑽石看貨人），他們是鑽石產業中最具權力的經銷商。

擁有2萬名員工的戴比爾斯成立於19世紀末，在規模800億美元的鑽石珠寶產業中一直具有主導地位。該集團營收在今年上半年下滑至22億美元，低於去年同期的28億美元。其最大競爭同業是俄羅斯的Alrosa，但該公司在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，受到G7國家對俄羅斯鑽石實施制裁的衝擊。

戴比爾斯為了提振銷售，10月啟動了訴求「天然鑽石」的行銷，類似20世紀下半的廣告手法；庫克表示將增加廣告與零售的投資，包括把全球門市數從目前的40家擴大至100家。

今年拖累鑽石業的一大因素，是中國大陸需求疲軟，儘管中國大陸通常是進口鑽石的市場，但當地珠寶業者已開始出口研磨拋光後的鑽石來降低自身庫存。

價格只要天然鑽石的十分之一的實驗室人造鑽也加劇了市場競爭，尤其在美國，當地市場占鑽石產業銷售的約半數。

庫克堅持認為全球鑽石市場明年會逐步復甦，「我們見到10月和11月有零售回升的初步跡象」。他說，信用卡數據顯示，本月在珠寶和手表方面的消費增加。

獨立產業分析師辛尼斯基（Paul Zimnisky）表示：「戴比爾斯的原礦銷售今年邁向下滑約20%，2023年則下滑30%。」他認為明年的交易量相對回升，預期全球鑽石珠寶銷售將成長約6%至840億美元。

庫存 珠寶 鑽石

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