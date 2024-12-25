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對拚比亞迪？迫切合併求出路 本田、日產11月在陸銷量重摔

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
本田和日產在大陸銷量和產量都重摔，可見合併求出路之迫切。路透
本田和日產在大陸銷量和產量都重摔，可見合併求出路之迫切。路透

從11月公布的銷量數字看來，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）尋求合併，或許這兩家陷入困境的日本品牌在規模取得優勢，以對抗比亞迪（BYD）的出路。

今年前11個月，本田全球銷量達343萬輛，日產則稍超過300萬輛。相較之下，中國最大汽車製造商比亞迪同期銷量達376萬輛，可見本田本周提出等同於併購日產的協議，或許在規模上還有對拚比亞迪的機會。

中國大陸去年超越日本，成為全球最大的汽車出口國，預料在2025年會進一步拉開差距。兩家公司已被迫縮減在中國大陸的人力和生產規模，而可能參與本田∕日產合併的三菱汽車（Mitsubishi），則幾乎已完全退出大陸市場。

本田11月在大陸較去年同期銷量下降28%，產量則大幅下滑38%。日產同期銷量下降15.1%，當地生產也萎縮26%。

全球來看，本田上月銷量下降6.7%至324,504輛，產量更暴跌20.4%。日產11月全球銷量下降1.3%至278,763輛，生產則減少14.3%。

豐田汽車（Toyota）也公布11月全球銷售量，旗下大發工業（Daihatsu ）和日野汽車（Hino）在內的車輛銷售量為984,348輛，較去年同期減少0.2%。生產量較去年同期下降9.4%，至966,921輛。

豐田仍是全球最大的汽車製造商，但正面臨來自美國混合動力汽車市場的激烈競爭，還有中國大陸本地製造的電動車壓力。豐田在東南亞市場也正逐漸被中國大陸競爭對手蠶食。

1月至11月間，豐田在日本的產量下降7.3%，在中國大陸下降15.2%，可見在這個全球最大汽車市場的競爭日益激烈。

不過，豐田周三收盤股價大漲4.6%，扭轉早盤頹勢。據日本媒體報導，豐田計劃將股東權益報酬率（ROE）目標提高一倍至20%。豐田近年來ROE介於9%至略低於16%之間。

另外，日產汽車收盤股價大漲8.7%，已連三天上漲，漲到7月24日來最高價位。投資人仍在消化日產與本田汽車（Honda）達成的合作協議，兩家公司計劃於2026年成立一家聯合控股公司。

彭博分析師指出，儘管日產近來疲弱表現可能無法立即改善，但對管理層的疑慮已經消退，市場因此給予肯定。

日本 日產 本田 豐田

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