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聯合國：富國援助縮水 恐加劇全球饑荒危機

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導

全球饑荒人數攀升之際，富裕國家的金援卻正在縮水。聯合國表示，全球約3.07億人需人道援助，但明年募得資金最多只夠協助60%，代表1.17億人將無法得到基本援助。

路透社報導，資金缺口無法縮小，是全球解決飢餓與防治饑荒的體系承受巨大壓力的主因之一。

資金不足加上衝突地區在評估需求、提供糧食援助方面的後勤挑戰，為饑餓者募得足夠援助變得更加困難。2023年，59個國家及地區中，有近2.82億人面臨嚴重且迫切的糧食危機。

聯合國人道援助資金多數來自美國、德國和歐洲聯盟執行委員會（European Commission），自2020年至2024年，聯合國1700億美元危機專款中有58%出自這3個富裕捐贈者之手。

然而，據路透社審視的聯合國捐助資料顯示，同一時期，中國、俄羅斯和印度這3個主要大國對聯合國人道援助捐助總額僅不及1%。

曾任聯合國人道主義事務負責人的「挪威難民理事會」（NRC）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）表示，中國和印度在吸引全球關注的項目上投入更多資金。北京斥資數以十億計美元主辦2022冬季奧運會（2022Winter Olympics）；印度2023年則花費7500萬美元將一艘太空船送上月球。

美國總統當選人川普一直抱怨，主要國家未能在全球倡議的資金籌募中承擔應有責任，因此多個人道主義組織正密切關注川普明年1月展開第2任期後，將提出何種政策。

印度 美國 聯合國

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