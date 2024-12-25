路透：競標收購7&i非核心資產 貝恩出價1.2兆日圓最高
路透引述知情人士報導，KKR和貝恩資本（Bain Capital）在內的私募基金，在第一輪競標向日本7&i控股非核心資產開出7,500億日圓至1.2兆日圓（76億美元）不等的報價。
知情人士透露，KKR的出價約為8,000億日圓，另一家貝恩資本出價為1.2兆日圓。當地併購基金日本產業夥伴（JIP）則提出7,500億日圓的報價。
這三家公司均通過針對7-Eleven母公司超市資產的第一輪競標。
7&i計劃將超市事業在內的非核心資產分拆為名為York控股公司的獨立事業體。
此外，7&i創辦人家族另外協調透過管理層收購將7&i下市，以抵擋加拿大Couche-Tard公司所發動470億美元收購提議。
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