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路透：競標收購7&i非核心資產 貝恩出價1.2兆日圓最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
7&i計劃將超市事業在內的非核心資產分拆為名為York控股公司的獨立事業體。路透
7&i計劃將超市事業在內的非核心資產分拆為名為York控股公司的獨立事業體。路透

路透引述知情人士報導，KKR和貝恩資本（Bain Capital）在內的私募基金，在第一輪競標向日本7&i控股非核心資產開出7,500億日圓至1.2兆日圓（76億美元）不等的報價。

知情人士透露，KKR的出價約為8,000億日圓，另一家貝恩資本出價為1.2兆日圓。當地併購基金日本產業夥伴（JIP）則提出7,500億日圓的報價。

這三家公司均通過針對7-Eleven母公司超市資產的第一輪競標。

7&i計劃將超市事業在內的非核心資產分拆為名為York控股公司的獨立事業體。

此外，7&i創辦人家族另外協調透過管理層收購將7&i下市，以抵擋加拿大Couche-Tard公司所發動470億美元收購提議。

情人 日本 資產

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