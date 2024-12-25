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美股強漲啟動耶誕行情 有望為今年漲勢錦上添花

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股三大指數24日以強漲之勢啟動「耶誕行情」。歐新社
美股三大指數24日以強漲之勢啟動「耶誕行情」。歐新社

美股「耶誕行情」期於24日正式揭開序幕，三大指數以強漲之勢啟動，有望延續牛氣到明年初。。

「耶誕行情」最早是由「股票交易員年鑑」（Stock Trader's Almanac）創辦人赫許（Yale Hirsch）1972年提出，指稱標普500指數在每年最後五個交易日和隔年最初兩個交易日，通常都會上漲的季節趨勢。

根據「股票交易者年鑑」和道瓊市場數據，1969年來，標普500指數在這七個交易日平均上漲1.3%，高於在任何其他七個交易日內的0.24%平均漲幅。1950年來，標普500指數在耶誕行情的七個交易日期間，有八成時間上漲。

今年的耶誕行情期間從12月24日開始，將延續到明年1月3日。美股在耶誕行情首日的表現強勢，三大指數都走高，標普500勁揚1.1%。美股25日逢耶誕節休市，26日將恢復交易，而標普500指數今年來已漲26.6%，增添市場的歡欣氛圍。

美股年底前繼續看漲的理由有很多，包括投資人想抱股過新年，以及法人放假、改由傾向買進股票的散戶撐盤，還有牽動股市的經濟數據清淡。不過，當然也有風險，例如美國總統當選人川普可能猝不及防宣布震撼利空消息。

此外，若「耶誕老人」未造訪華爾街，也往往預示股市將回落。根據「股票交易者年鑑」的準則，美股1994、2005及2015年都沒出現耶誕行情，之後一年的表現平淡，2000年和2008年則出現嚴重熊市。但事無絕對，去年美股沒有耶誕行情，今年來標普500指數仍累計上漲逾26%。

指數 標普 美股

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