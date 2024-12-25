蘋果不爽Nvidia已近20年？外媒爆料早在賈伯斯時代結下樑子

蘋果公司在衝刺AI商機時，也不得不利用來自輝達（Nvidia）的晶片，但實際上蘋果是「以租代買」，也就是租用亞馬遜、微軟等雲端業者所布建的輝達晶片算力，而非直接向輝達採購。蘋果甚至傳出結盟博通（Broadcom）設計自家的AI晶片，預定2026年量產。科技新聞媒體爆料，這一切都是蘋果在為終將完全終止與輝達數十年來不愉快合作關係所布局。

科技新聞網站The Information以「蘋果如何變成對輝達過敏（反感）」為題，揭露雙方長期的不愉快關係。報導根據蘋果、輝達的十位知情的前員工說法指出，蘋果高層悄悄不爽輝達已經將近20年，而且是從蘋果已故創辦人賈伯斯還在擔任執行長時，就產生了商業爭端。

蘋果與輝達的關係始於2000年代初期，蘋果在Mac電腦中採用輝達的晶片來提升繪圖性能，但當時的關係已經緊繃。

根據目擊者說法，在2001年一場會議中，賈伯斯向一位輝達高層主管表示，輝達產品含有抄襲自動畫工作室皮克斯（Pixar）的技術，而當時賈伯斯擁有皮克斯的控股權。這位輝達高管否認這一說法，表示輝達擁有的繪圖技術專利比皮克斯還多，反而應該要控告皮克斯。接下來，賈伯斯在這場會議中就把這位輝達主管「當空氣」。

接下來數年，輝達主管一直認為蘋果是要求很高的客戶，即便Mac銷量相對少於微軟PC，但蘋果卻會提出不合理的期望。根據知悉輝達執行長黃仁勳想法的人士透露，黃仁勳不願意把大量資源投注於與蘋果合作，原因是輝達從蘋果獲得的營收並不多。

蘋果前員工也透露，蘋果認為與輝達合作非常困難，輝達的晶片很耗能而且會產生大量的熱，不利於蘋果把輝達晶片納入筆電設計。蘋果希望輝達為MacBook設計客製化繪圖晶片，但輝達不願意，蘋果日益感到挫折。

雙方緊張關係在2008年升溫，輝達設計的一款有缺陷的繪圖晶片被用於蘋果的電腦，以及戴爾和惠普的產品中，導致了「Bumpgate」的事件，當時輝達拒絕為此問題負責並完全補償蘋果等業者，蘋果則被迫為特定含有瑕疵晶片的MacBook延長保固，而且無法獲得輝達的完整補償，這使得賈伯斯和其他主管不滿。此事促成了蘋果轉向超微（AMD），最終促成蘋果自研晶片Apple Silicon的誕生。

在2010年代，輝達開始懷疑蘋果、三星和高通在其智慧手機上使用輝達專利技術，並要求這些公司支付授權費。

到2019年，蘋果停止與輝達合作開發macOS Mojave驅動程式，這不僅中斷了多數的未來支援，還使得更多數據卡無法在某些Mac上運作。

這些過往都顯示了兩家公司有許多不合之處。