豐田汽車大漲 傳擬將股東權益報酬率提高一倍

豐田汽車（Toyota）周三午後股價一度大漲4.4%，扭轉早盤頹勢。據日本媒體報導，豐田計劃將股東權益報酬率（ROE）目標提高一倍至20%。

豐田近年來ROE介於9%至略低於16%之間。

豐田周三另公布11月全球銷售量，旗下大發工業（Daihatsu ）和日野汽車（Hino）在內的車輛銷售量為984,348輛，較去年同期減少0.2%。生產量較去年同期下降9.4%，至966,921輛。

豐田仍是全球最大的汽車製造商，但正面臨來自美國混合動力汽車市場的激烈競爭，還有中國大陸本地製造的電動車壓力。豐田在東南亞市場也正逐漸被中國大陸競爭對手蠶食。

1月至11月間，豐田在日本的產量下降7.3%，在中國大陸下降15.2%，可見在這個全球最大汽車市場的競爭日益激烈。

另外，日產汽車（Nissan）股價一度大漲9.4%，已連三天上漲，漲到7月24日來最高價位。投資人仍在消化日產與本田汽車（Honda）達成的合作協議，兩家公司計劃於2026年成立一家聯合控股公司。

彭博分析師指出，儘管日產近來疲弱表現可能無法立即改善，但對管理層的疑慮已經消退，市場因此給予肯定。