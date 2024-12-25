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日央行總裁老調重談且未暗示1月可能升息 日圓走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本央行總裁植田和男。路透
日本央行總裁植田和男。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，日銀需要謹慎留意各種風險，他並未暗示下個月是否可能升息。

植田周三在東京對經團連的演講中說：「調整貨幣寬鬆程度的時機和步調，將取決於未來經濟活動、物價走勢以及金融條件的進展。」

他說：「日銀需要充分關注國內外各種風險因素，並仔細檢視這些因素會如何影響日本經濟活動以及物價的前景和風險，以及實現這些前景的可能性。」

植田上周已釋出偏鴿訊息，令日銀觀察人士感到意外，對原本1月可能升息的預期也存疑，日圓因而繼續走貶。

植田周三發表談話後，日圓兌美元由157日圓左右貶至157.37。

日銀上周決策會議維持基準利率於0.25%。在周三的演講中，植田表示，有許多事待觀察，並表明希望看到更多數據，以評估年度春季薪資談判的動態以及美國經濟的前景。

日本經濟 薪資 風險

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