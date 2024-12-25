快訊

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

比特幣行情近來載浮載沉 分析師看好明年1月中旬再創新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
加密貨幣研究業者K33指出，若歷史可為殷鑑，比特幣可望約略明年1月中旬時再創新高。路透
加密貨幣研究業者K33指出，若歷史可為殷鑑，比特幣可望約略明年1月中旬時再創新高。路透

比特幣從本月稍早衝破10萬美元後，迄今始終表現平平，但加密貨幣研究業者K33指出，若歷史可為殷鑑，比特幣可望約略明年1月中旬時再創新高。

比特幣25日盤中小跌0.4%至97,924.14美元。這種全球規模最大的加密貨幣行情在12月17日站上108,309美元的歷史新高，但隨後在聯準會（Fed）意外放鷹後，隨股市下挫。

K33研究部門主管倫德（Vetle Lunde）指出，根據比特幣過去三次的上漲周期，比特幣從第一次創新高到最後一次創新高的平均期間為318天，在這一輪周期中，比特幣第一次創新高是在3月5日，因此這次也照重複前幾波周期的平均期間，比特幣將在明年1月17日衝上新高，為這輪周期的最後一次天價，也接近美國總統當選人川普明年1月20日的宣誓就職日。

加密貨幣分析師常把比特幣的行情表現區分為四年的周期循環，每一輪都會有爆發、炒作、修正及築底等四個階段，大致上是根據比特幣挖礦獎勵減半的時程在走。比特幣挖礦獎勵減半約每四年一次，最近一次是在今年4月。

倫德認為，川普當選一直都是比特幣本季漲勢的重要利多，因此他宣誓就職自然也會為這股動能劃下句點，因為政策還需要時間才會落實。他指出，若根據之前幾輪周期的高峰價格估算，比特幣這一輪可望攀抵146,000美元的高峰，若以市值來看，比特幣這一輪可能會在212,500美元觸頂。

確切而言，比特幣作為一種資產的歷史相對較短，由於樣本規模很小，歷史行情數據所透露的意義可能還不足，且過去的表現未必就能預測未來。倫德也說，隨著比特幣減半的影響降低，比特幣周期效應日益減弱。

此外，從1950年來，標普500指數在耶誕行情期間（每年最後五個交易日與隔年最初兩個交易日）平均上漲77%，比特幣在2010年來的14次耶誕行情期間，卻只有一半時間上漲。

展望明年，加密貨幣投資人須關注三大事件，其一是美國聯邦參議院是否批准川普提名、對加密貨幣友善的監理機關負責人，其二是川普是否落實創建戰略比特幣儲備的承諾，第三是Fed的貨幣政策演變，因為利率水準也對加密貨幣很重要。

川普 比特幣 貨幣

延伸閱讀

川普揚言收回運河控制權 抗議者嗆「巴拿馬公敵」

FAPA肯定美國防授權法 籲川普政府反制中國對台主張

美學者：川普反國際主義 台灣處境挑戰大

在科技冷戰維持美國霸權：川普2.0的AI政策如何與去管制化取得平衡？（下）

相關新聞

日央行總裁老調重談且未暗示1月可能升息 日圓走貶

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，日銀需要謹慎留意各種風險，他並未暗示下個月是否可能升息。

比特幣行情近來載浮載沉 分析師看好明年1月中旬再創新高

比特幣從本月稍早衝破10萬美元後，迄今始終表現平平，但加密貨幣研究業者K33指出，若歷史可為殷鑑，比特幣可望約略明年1月...

日本11月企業服務通膨率加速攀升 市場緊盯植田今天午後談話

最新數據顯示，日本企業之間的服務業通膨率11月比去年同期攀升3%，為連續第二個月加速上揚，支持日本銀行（央行）認為工資上...

企業垃圾貸款違約率竄升至四年高點 高利率壓力浮現

全球企業在垃圾貸款（junk loan，又稱槓桿貸款）的違約率達到四年來最高，原因是難以為新冠疫情後的一波便宜貸款進行再...

AI晶片生態系新競合？Nvidia和AMD都參與投資馬斯克的xAI

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，最新一輪籌得60億美元的投資人也包含輝達（Nvi...

「女股神」12月大賣特斯拉逾20萬股

有「女股神」之稱的方舟投資公司執行長伍德，旗下的方舟創新ETF（代號ARKK），在12月大量出脫特斯拉持股超過20萬股，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。