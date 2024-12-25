比特幣行情近來載浮載沉 分析師看好明年1月中旬再創新高

比特幣從本月稍早衝破10萬美元後，迄今始終表現平平，但加密貨幣研究業者K33指出，若歷史可為殷鑑，比特幣可望約略明年1月中旬時再創新高。

比特幣25日盤中小跌0.4%至97,924.14美元。這種全球規模最大的加密貨幣行情在12月17日站上108,309美元的歷史新高，但隨後在聯準會（Fed）意外放鷹後，隨股市下挫。

K33研究部門主管倫德（Vetle Lunde）指出，根據比特幣過去三次的上漲周期，比特幣從第一次創新高到最後一次創新高的平均期間為318天，在這一輪周期中，比特幣第一次創新高是在3月5日，因此這次也照重複前幾波周期的平均期間，比特幣將在明年1月17日衝上新高，為這輪周期的最後一次天價，也接近美國總統當選人川普明年1月20日的宣誓就職日。

加密貨幣分析師常把比特幣的行情表現區分為四年的周期循環，每一輪都會有爆發、炒作、修正及築底等四個階段，大致上是根據比特幣挖礦獎勵減半的時程在走。比特幣挖礦獎勵減半約每四年一次，最近一次是在今年4月。

倫德認為，川普當選一直都是比特幣本季漲勢的重要利多，因此他宣誓就職自然也會為這股動能劃下句點，因為政策還需要時間才會落實。他指出，若根據之前幾輪周期的高峰價格估算，比特幣這一輪可望攀抵146,000美元的高峰，若以市值來看，比特幣這一輪可能會在212,500美元觸頂。

確切而言，比特幣作為一種資產的歷史相對較短，由於樣本規模很小，歷史行情數據所透露的意義可能還不足，且過去的表現未必就能預測未來。倫德也說，隨著比特幣減半的影響降低，比特幣周期效應日益減弱。

此外，從1950年來，標普500指數在耶誕行情期間（每年最後五個交易日與隔年最初兩個交易日）平均上漲77%，比特幣在2010年來的14次耶誕行情期間，卻只有一半時間上漲。

展望明年，加密貨幣投資人須關注三大事件，其一是美國聯邦參議院是否批准川普提名、對加密貨幣友善的監理機關負責人，其二是川普是否落實創建戰略比特幣儲備的承諾，第三是Fed的貨幣政策演變，因為利率水準也對加密貨幣很重要。