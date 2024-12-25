日本11月企業服務通膨率加速攀升 市場緊盯植田今天午後談話
最新數據顯示，日本企業之間的服務業通膨率11月比去年同期攀升3%，為連續第二個月加速上揚，支持日本銀行（央行）認為工資上漲正促使更多企業轉嫁成本的觀點，支撐進一步升息的論據。接下來市場將緊盯日銀總裁植田和男今（25）日下午將發表的談話。
日銀公布，11月服務業生產者物價指數（評估企業對彼此服務收費的物價指標）年升3%至109.1，為1995年3月來最高水準，年升幅也比10月的2.9%擴大，而且上漲範圍廣泛，住宿、機械維修到建築業等各種服務的價格都上漲。
日銀正緊盯服務業通膨，以研判需求驅動的物價漲幅，是否廣泛到足以證明進一步加息有理。日銀12月維持基準利率不變，但央行總裁植田和男表示，他將仔細觀察明年薪資前景的數據，以判斷升息時機。
由於美歐市場在耶誕假期期間交易清淡，日圓兌美元匯率25日盤中小升0.1%，報157.10日圓兌1美元。
市場接下來將緊盯植田和男25日下午將在經團連發表的演說。目前發表演說的時間仍未可知，作為參考，去年日銀總裁在經團連發表談話是在當地時間下午1時開始（台灣時間中午12時），但許多日本外匯經紀商的交易截止時間為當地時間下午3時，因此若他在那之後才發表談話，可能使東京匯市26日開盤時出現較大的波動。
瑞穗證券策略師指出，若植田的講話保持鴿派立場，無視近來日圓貶值的情況，日圓可能出現賣壓，若他只聚焦於日圓匯率對通膨年升率的影響，那麼可能強化市場對於日銀貨幣政策立場不受匯率影響的看法。
路透本月稍早進行的調查顯示，受訪經濟學家預期日銀將在明年3月底前升息1碼至0.5%。日銀下一次利率決策會議是在1月23-24日召開，接下來是在3月18-19日舉行。
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