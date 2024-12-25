企業垃圾貸款違約率竄升至四年高點 高利率壓力浮現

全球企業在垃圾貸款（junk loan，又稱槓桿貸款）的違約率達到四年來最高，原因是難以為新冠疫情後的一波便宜貸款進行再融資。

根據穆迪的報告，全球槓桿貸款市場的違約率在截至10月的12個月裡攀升至7.2%，達到2020年底來最高，原因是高利率衝擊高負債的企業。在這塊市場中，美國占很大的一部分。

難以償還貸款的企業數增加，有別於高收益債市場違約率溫和得多的情況，這凸顯出許多高風險的美國企業早已轉向垃圾貸款這塊快速成長的貸款市場領域。

槓桿貸款是已經出售給其他投資人的高收益銀行貸款。這種貸款採取浮動利率，很多借入這類貸款的企業是在疫情時期以超低利率舉債，現在則面臨高利率衝擊。即便聯準會已經降息，但許多企業仍陷入痛苦。

瑞銀資產管理公司信貸投資組合經理梅赫林表示：「在低利率環境下有大量的放款，而高利率的壓力需要時間才能顯現。這種違約趨勢可能會延續至2025年。」

根據穆迪的數據，在美國，垃圾貸款違約率已經竄升至10年高點，分析師預期，較高的利率水準可能持續推升違約率。

這類違約的許多案例涉及了所謂的不良貸款交換，在其中，貸款期限會調整，債務到期日會展延，以便讓貸款者避免破產，但投資人獲得的報酬減少。

標普全球信評公司私募市場分析主管Ruth Yang表示，這類占了今年違約的半數，是歷來最高，「當債務交換損害放款者利益時，實際上就構成違約」。

穆迪在報告中表示：「一些無法利用公開或私募市場的較低評級貸款企業不得不在2024年重組其債務，導致貸款違約率高於高收益債的違約率。」

目前，高收益債券市場利差仍在史上低點，根據Ice美銀數據，至少仍是2007年以來最低，凸顯投資人對收益的興趣。

一些基金經理人認為，違約率的上升將是短暫的，因為聯準會正在降息。PGIM全球信貸研究主管巴恩赫斯特表示，較低的借貸成本應會為貸款或在高收益債市舉債的公司帶來舒緩。