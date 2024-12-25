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「女股神」12月大賣特斯拉逾20萬股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「女股神」方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）。路透
「女股神」方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）。路透

有「女股神」之稱的方舟投資公司執行長伍德，旗下的方舟創新ETF（代號ARKK），在12月大量出脫特斯拉持股超過20萬股，不過，剩餘的特斯拉持股價值仍攀高站上10億美元。

伍德（Cathie Wood）在特斯拉這波大漲行情中，持續賣出特斯拉股票，然而，細看ARKK的投資組合的權重，其實女股神對特斯拉愈來愈看好。

ARKK說，本周一（23日）單日，該檔ETF就賣掉13,040股特斯拉股票，以當天的收盤價計算，價值約560萬美元。

12月到目前為止，ARKK已經出脫特斯拉股票共214,031股，價值超過9,200萬。截至周一收盤，12月特斯拉股價的漲幅就高達24.8%。

ARKK也表示，以周一收盤價為基準，ARKK仍擁有2,530,383股特斯拉股票，價值10.9億美元，這使得特斯拉股票成為ARKK投資組合中最大持股，比重16.13%。比起ARKK上個月底時的2,744,414股持股，在12月特斯拉股價這波大行情之前，這些持股價值「只有」9.473億美元。

若把時間延伸到美國總統選舉日至今，確定特斯拉執行長馬斯克力拱的川普當選後，ARKK已獲利了結432,687股特斯拉股票，這些股票當前市值1.863億美元。選前ARKK持有2,963,070股特斯拉股票，當時價值7.45億美元。

投資基金在持股大漲時，往往進行出售調節，以維持相關股票的權重不至於過高。

儘管ARKK因而最近一直在調節賣出特斯拉股票，但仍讓特斯拉持股的價值大幅增加，美媒分析，這顯示伍德對特斯拉愈來愈看多。

特斯拉周二（24日）股價收漲7.36%，報462.28美元。

ARKK這檔ETF目前持股價值第二高的是占比9.22%的串流技術公司Roku，價值約6.27億美元。第三大是加密幣交易平台商Coinbase Global，占比8.3%，價值約5.75億美元。

ARKK這檔ETF的價格12月至今漲了3.3%，大盤標普500指數則是下跌0.5%。過去三月，ARKK上漲26.3%，標普500上漲4.7%。

ETF 標普 特斯拉

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