逃亡的前CEO高恩談合併：Nissan恐面臨撙節成本大屠殺

日產汽車（Nissan）前執行長高恩（Carlos Ghosn）向媒體表示，如果日產與本田合併，日產將成為撙節成本「大屠殺」的受害者。

高恩接受財經媒體CNBC的節目訪問時表示：「我認為，毫無疑問，本田將在駕駛座上（主導地位）。在領導日產汽車19年並把日產帶入產業前線之後，看到他們即將變成大屠殺的受害者是非常難過的，日產和本田是完全重複的。」

高恩曾經在日產-雷諾-三菱聯盟的領導三家汽車廠，先前因涉及財務不當行為遭到金融犯罪指控，2018年11月在日本被捕並面臨審判，隔年靠著躲在箱子裡成功從日本逃亡出境後，就一直居住在黎巴嫩。他否認有不當行為。

高恩表示：「實際上不存在互補，這代表如果他們想要產生綜效，必須透過削減成本、重複的計畫與重複的技術，而我們知道這將要付出代價，那就是小的合作夥伴，也就是日產。」

高恩估計，日產原本與法國雷諾有更高的互補性。他指的是雷諾與日產之間大致已經解除的長期合作關係。

本田和日產23日宣布簽署展開合併談判的基本協議，計劃在2025年6月前完成談判。之後兩公司將成立一家新控股公司，將本田和日產納入新公司之下，長期的目標是將營業利潤提高到3 兆日圓（191 億美元）。

日產汽車同時進行11月宣布的大幅整頓行動，削減全球五分之一產能並裁員9,000人。

高恩表示，合併計畫顯示出「日產正處於痛苦狀態，尋求某人拯救他們脫離這情況，因為他們沒辦法自己產生解決辦法」。他對日產的轉型能否成功表達「高度懷疑」，但沒有進一步詳述。

對於CNBC的報導，日產不願置評，本田則沒有立即回應。