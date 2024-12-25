美銀行業控告聯準會搞神祕 要求每年壓力測試應透明

美國銀行業與商業團體就聯準會（Fed）每年實施壓力測試提出告訴，要求在訂定規則的過程中，必須更透明並徵求意見。

銀行政策研究所（Bank Policy Institute）和美國銀行家協會在內團體認為，Fed暗自設定測試的標準，造成「不穩定且無法解釋的資本需求額和限制」。這項周二在俄亥俄州哥倫布市提出的訴狀中說，這影響了美國金融服務的成本。

此告訴要求法院宣告，2024年壓力測試所使用的模型和情境，以及2025年和2026年版本的模型，均屬違法。原告還希望Fed在實施之前，能開放公眾對這些模型提出意見。

告訴書中指出，Fed理事會「缺乏透明度，導致資本需求額重大且不可預測的波動」，進而損害了銀行有效安排資金的能力，包括向小型企業和其他攸關對美國經濟成長和創造就業的事業提供貸款。

這兩個團體的代表的是摩根大通、高盛集團及美國銀行等大銀行。他們表示，Fed已宣布有意就壓力測試程序有所調整，但他們表示，上法院挑戰其中部分程序的期限明年2月即截止。

Fed周一才宣布，將全面改革壓力測試，以穩定每年資本需求額水準波動的情況。

這項自金融海嘯後每年實施的銀行體檢，旨在評估金融機構在假定經濟衰退情境下的表現。根據Fed提出的修訂計劃，壓力測試結果將採兩年平均計算，並且每年在最終確定假設情境前，將先徵求公眾意見。