日圓回吐官方口頭干預所推升漲幅 美元走強

日本對匯市投機性波動再度發出警告後，日圓周二走升，不過之後回吐漲幅。美元指數上漲。

美元兌日圓變動不大報157.19，盤中一度升到156.89。日本財務大臣加藤勝信表示，他「對最近的匯率走勢，包括投機人推動的波動深表關切」

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「加藤警告，當局將針對外匯過度波動採取適當行

動，如果他們選擇干預，那麼假期期間交投清淡會是他們壓低美元/日圓匯率的好時機。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至108.143。

加拿大帝國商業銀行分析師在報告中寫道，隨著對聯準會（Fed）2025年第1季按兵不動的預期升溫、以及川普1月20日就職前關稅風險上升。美元指數本月已上漲2.4%。

歐元兌美元跌0.1%，至1.0390；澳幣兌美元跌0.4%，至0.6227；澳大利亞央行12月會議紀錄顯示，央行對通膨持續向目標邁進更有信心。之前，國際貨幣基金（IMF）警告，澳洲風險偏下行。