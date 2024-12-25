油價勁揚逾1% 西德州原油站上70美元 金價持平

國際油價周二（24日）上漲超過1%，扭轉前一交易日的跌勢，西德州中級原油（WTI）期貨收在每桶70美元上方，因原油供應有望略微緊縮，耶誕節假期前交投清淡；金價持平。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油2月期貨結算價報73.58美元，上漲95美分，漲幅為1.3%；西德州原油2月期貨結算價報70.10美元，上漲86美分，漲幅為1.2%。

西德州原油總交易量遠低於日均水準，在市場因年底假期而休市之際可能會持續低迷。

FGE分析師表示，他們預期指標原油價格近期在當前水準波動，「假日期間紙貨市場活動減少，市場參與者在對2024年和2025年全球石油供需情勢明確之前保持觀望」。分析師說，迄今12月的供需變化支持了他們目前不太看空油價的觀點。

一些分析師還指出，有跡象顯示未來幾個月石油需求將會增加。路透調查顯示，上周美國原油和成品油庫存預期下滑，在截至12月20日當周，原油庫存預計將減少約190萬桶。

兩位消息人士說，中國當局已同意明年發行總規模3兆元人民幣（4,110 億美元）的特別公債，這將是有史以來的最大規模，以強化財政刺激力度提振經濟。這也為油價提供了支撐。

市場也在評估川普威脅要讓美國重新控制巴拿馬運河的言論，對伊朗的更嚴格制裁以及對中國的關稅，這些可能會影響全球石油的供需平衡。不過美元維持在兩年高點附近，抑制了大宗商品的漲勢。

美國市場將於12月25日周三休市。

金市持平

金價周二在假日清淡的交易中持平，投資人衡量聯準會的利率策略和當選總統川普關稅政策的影響，這些政策可能會影響黃金明年的走勢。

現貨金價24日收盤上漲0.16%，報每英兩2,616.87美元。美國黃金期貨持平於2,635.50美元。

OANDA MarketPulse的市場分析師Zain Vawda說：「目前的橫盤走勢似乎主要是受低流動性環境的驅動。」

黃金在2024年取得輝煌的成績，有望以27%的漲幅創下自2010年以來最佳表現。

Zain Vawda表示：「2025年可能會出現類似的漲勢，但這在很大程度上取決於地緣政治的發展。如果沒有意想不到的地緣政治干擾，在持續風險和貿易戰擔憂的推動下，基本情況預計金價在每英兩2,800美元左右。」

分析師曾預測，在央行持續買入、地緣政治緊張局勢加劇和聯準會降息的推動下，2024年連創的歷史新高將為2025年的類似漲勢奠定基礎。然而，隨著美元在川普行情下走強，黃金的漲勢在11月初開始減弱。

儘管聯準會在9月、11月和12月積極降息，但由於通膨率居高不下，聯準會已表示將在2025年減少降息次數。

現貨白銀持平於每英兩29.65美元；白金上漲0.4%至942.5美元；鈀金上漲1.8%至946.11美元。