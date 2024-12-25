道瓊連漲4天啟動耶誕行情 受大型股和成長股帶動

美國股市全面上漲，大型股和成長股走高，逢耶誕夜提前收市的清淡交易下，啟動備受期待的「耶誕老人行情」。

紐約時間下午1點提前收盤，道瓊工業指數上漲 390.08 點，漲幅 0.9%，收在 43,297.03 點。標普 500 指數漲 65.97 點，漲幅 1.1%，至 6,040.04 點；那斯達克綜合指數上漲 266.24 點，漲幅 1.4%，至 20,031.13 點。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數連續四個交易日上漲，標普500指數連續三日走高。

特斯拉率大型股上漲。在輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍下，費城半導體指數上漲1.1%，連三日上漲，此前美國政府宣布對中國產傳統晶片啟動301調查。輝達和博通各漲0.4%和3.2%，安謀（Arm）反彈 3.9%，收復前一天因官司敗訴而遭受的大部分損失。台積電ADR下跌0.5%，較台北交易溢價仍高達54.9%。

Miller Tabak的Matt Maley說：「過去幾周的走勢表明大盤科技股仍然是股市上漲的主要貢獻力量，在大量機構投資者的投資組合中，大型科技股的權重極高。未來一周任何買盤都可能主要集中在這些股票上」。

投資人寄希望所謂的「耶誕老人行情」，也就是大盤在一年的最後五個交易日和新一年的頭兩個交易日上漲。今年從周二開始。

Davis Research的London Stockton表示，「受年末季節性因素影響，耶誕老人行情可能依然存在。標普500指數短線超賣，市場的過度樂觀情緒有所緩解」。

由於超大型股表現足以左右市場，再加上許多投資人提前放假，交易量減少，其影響就更加明顯。在特斯拉大漲 7.4% 的帶動下，所謂的科技七雄股全部攀升。這家汽車製造商創下六周來最佳單日漲幅，幫助推動非必需消費品類股大漲 2.6%，在標普指數中漲幅各類股漲幅最大，所有 11大類股全面收紅。

儘管美國公債殖利率居高不下，10 年期公債殖利率周二約在 4.61%，創下 5 月以來的最高水準，成長型股票仍然上漲。傳統上，較高的債務成本會壓制成長型股票。

Allianz Investment Management高級投資策略師Charlie Ripley表示，技術發展相關的長期題材，包括人工智慧（AI）的進步，蓋過了公債近期走勢的影響。他說：「這強化了我們的觀點，即這產業將繼續保持強勁，並將一直延續到新的一年。」

隨比特幣價格上漲，加密貨幣相關股票周二走高，Microstrategy、Riot Platforms 和 MARA Holdings 漲幅介乎 4.7% 至 8.1%。

NeueHealth大漲 75%，此前這家醫療保健服務提供商稱，其最大股東 New Enterprise Associates 和一批現有投資者將以 13 億美元的價格將該公司私有化。

美國航空公司 AAL.O 股價在盤中大部分時間走低後微漲 0.6%。這家航空公司周二因不明原因的技術問題短暫停飛了美國境內的所有航班。

以下是台灣主要企業在美國上市公司24日股價表現

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.49 +1.64 164.50 4.86

中華電 CHT 124.52 +0.53 123.50 0.83

台積電 TSM 1,349.40 -0.50 1,080.00 24.94

聯電 UMC 44.60 +1.34 44.00 1.37

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據