耶誕前夕科技股活躍…助美股收高 道瓊漲近400點
華爾街股市適逢耶誕節前夕提前收盤，在科技股強勁的表現帶動下，美股4大指數今天收盤齊揚，道瓊工業指數更勁揚近400點，為股市歷來的年終漲勢揭開序幕。
道瓊工業指數勁揚390.08點或0.91%，收報43297.03點。
標普500指數上揚65.97點或1.10%，收在6040.04點。
那斯達克指數大漲266.25點或1.35%，收20031.13點。
費城半導體指數挺升54.81點或1.07%，收5173.56點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言