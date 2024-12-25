耶誕前夕科技股活躍…助美股收高 道瓊漲近400點

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

華爾街股市適逢耶誕節前夕提前收盤，在科技股強勁的表現帶動下，美股4大指數今天收盤齊揚，道瓊工業指數更勁揚近400點，為股市歷來的年終漲勢揭開序幕。

道瓊工業指數勁揚390.08點或0.91%，收報43297.03點。

標普500指數上揚65.97點或1.10%，收在6040.04點。

那斯達克指數大漲266.25點或1.35%，收20031.13點。

費城半導體指數挺升54.81點或1.07%，收5173.56點。

半導體 指數 科技股

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