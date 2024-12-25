本田日產合併 得就競爭車系及美國廠人力重疊傷腦筋

美國Axios新聞網報導，計劃合併的日本兩大車廠本田（Honda）和日產（Nissan）在邁向整合的道路上，將在彼此競爭車系及美國產線人力重疊兩層面，面臨繁多的艱難決定。

本田和日產本是激烈的競爭對手，合併後將成為以銷量論僅次於日本豐田汽車（Toyota）與德國福斯汽車（Volkswagen）的全球第3大車廠。

本田與日產預計最晚明年6月簽署正式合併合約，最晚在2026年4月獲得股東同意。長期與日產有合作關係的日本另家車廠三菱（Mitsubishi）也可能加入。

由於本田和日產在美國都已大力投資生產線，雙方工廠如何整併令人好奇。

Axios指出，本田和日產各自車系互補性低、重疊度高。舉例來說，在美國轎車市場，本田的雅歌（Accord）跟日產的Altima競爭；而在美國的跨界休旅車市場，本田的CR-V則是日產Rogue的對手。

本田在美國共有12座工廠，合計雇有2萬3000多人；日產在美國則有3座工廠，共雇用約1萬5000人。兩公司合併後是否會在美國裁員？雙方目前僅表示，他們「預期...會讓各自製造廠獲得最佳利用」。

本田的工廠大多集中在俄亥俄州、印第安納州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和阿拉巴馬州。日產的工廠則位於田納西州和密西西比州。

本田與日產結合力量後，也意味在規模上更能與中國業者競爭。在電動車領域，中國車廠正給對手帶來極大壓力。

不過根媒體報導，本田社長三部敏宏表示，與日產合併帶來的任何顯著優勢，要等到2030年之後才能見到。

另一方面，這兩家車廠如何協調彼此企業文化也令人關注。本田以高品質標準為人所知，要求的售價也比日產高；日產以往則展現過較願意提供折扣優惠。