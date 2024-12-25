鷹鴿更對立…Fed決策 恐更多異議

美國聯準會聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）二○二五年決策投票權輪轉後，新獲得投票權的四位委員中「鷹派」與「鴿派」各有兩人，而且分別位於「鷹鴿光譜」中的極端位置，預料兩大陣營的對立態勢將更加尖銳，使聯準會的決策更加複雜，官員對決策提出「異議」可能更為頻繁。

明年擁有投票權的地區性聯邦準備銀行總裁，分別是波士頓區總裁柯林絲（鴿派），芝加哥區總裁古斯比（鴿派），堪薩斯區總裁施密德（鷹派），及聖路易區總裁慕沙南（鷹派）。這些新獲得投票權的委員所面臨的關鍵問題，在於通膨仍高於百分之二目標之際，聯準會應多快降息？

慕沙南來自「鷹派」大本營，主張聯準會在降息時應更有耐心；施密德同樣是「鷹派」。他強調利率最終將如何底定，仍存在不確定性，而官員對於目前政策利率距離「中性」水位還有多遠，則看法分歧。

古斯比是「資深鴿王」，他在本月會議後重申聯準會的政策立場遠高於「中性」利率水位；柯林絲也是「鴿派」健將，她認為「政策需要更加寬鬆」。

在過去三次會議上，已兩度出現「鷹派」決策委員對降息投下異議票。彭博經濟團隊表示，預料明年將會更多次出現「異議」情況，因為官員的政策立場更偏向兩極化。

由於明年一月上任的總統川普可能實施一系列的新政策，包括提高關稅、擴大減稅與遣返移民，可能推升通膨，因此聯準會決策官員之間的爭議將更加複雜。