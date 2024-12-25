咖啡豆價格 震盪更激烈

國際咖啡價格大漲，促使貿易商改用期貨交易之外的替代模式，來進行價格避險，並避免或延後保證金追繳壓力，但卻導致價格震盪益發激烈。

彭博資訊報導，當巴西、越南等咖啡主要產國的貿易商向歐、美買家承諾，在特定時間以接近市價的水位賣出現貨時，賣方通常會另行放空期貨部位來避險，以防屆時價格下跌而吃虧。

今年紐約阿拉比卡級咖啡豆期貨價格已上漲約70%，突破40多年來高點，且價格不時激烈震盪。當價格漲勢過猛時，貿易商避險空單面臨的保證金追繳總額，動輒達到數十億美元，使貿易商現金部位大出血。因此愈來愈多交易商轉而利用選擇權來避險，或進行場外交易，以避免支付更多保證金。

一些銀行則對交易商提供「流動性交換」服務，由銀行在一段固定時間持有客戶的空單部位，並向客戶收費，如此貿易商將躲過追繳令，直到咖啡交貨為止；但當合約到期時咖啡行情並未回跌，貿易商仍須認賠平倉。

貿易商也利用「附買回協定」；由交易商對銀行或經紀商賣出咖啡，暫時取得一些現金，並躲過價格動盪的壓力，之後再由貿易商在事先約定的時間買回這些咖啡，並支付約定的利息。

這些替代性作法使咖啡期貨市場內的的流動性大量減少，反而使價格震盪更加激烈。而且不只是咖啡，可可交易也同樣承受流動性壓力。